"İ L A N"KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİ'NDEN

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/777

KARAR NO : 2023/359

DAVACI : KADİR ÖZDEMİR- 35627251764 T.C Kimlik Numaralı,

VEKİLİ : Av. MUSTAFA KARABULUT - [15678-76287-56594] UETS

DAVALI : ASLIHAN ÖZDEMİR- 35534254810 T.C Kimlik Numaralı,

DAVA : Tanıma ve Tenfiz

DAVA TARİHİ : 09/09/2022

KARAR TARİHİ : 27/04/2023

Mahkememizde davacı Kadir ÖZDEMİR tarafından davalı Aslıhan ÖZDEMİR aleyhine "Tanıma ve Tenfiz" davası açılmış olup, Mahkememizce verilen 27/04/2023 tarih ve 2022/777 Esas, 2023/359 Karar kararda özetle; "1-Davanın KABULÜ ile; Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, ÇampınarMh/Köy, Cilt No:12, Hane No:12 BSN:34'de nüfusa kayıtlı Celal ve Fatma oğlu, 02/01/1973 doğumlu, 35627251764 T.C Kimlik Numaralı, davacı KADİR ÖZDEMİR ile aynı yerde BSN:66'da nüfusa kayıtlı Musa ve Kudret kızı, 25/08/1982 doğumlu, 35534254810 T.C Kİmlik Numaralı, davalı ASLIHAN ÖZDEMİR'in Valence Asliye Hukuk Mahkemesinin (Boşanma Davaları) 06/03/2017 Tarihli, 15/03611 Dosya Numaralı, 14/09/2017 Kesinleşme Tarihli tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının TANINMASINA VE TENFİZİNE" şeklinde karar verilmiş olup, davalı Aslıhan ÖZDEMİR'in tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, gerekçeli kararın davalı Aslıhan ÖZDEMİR'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kararın davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur.