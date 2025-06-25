IAEA Başkanı Grossi: Radyasyon sızıntısına dair bir rapor yok

Grossi, ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, ülkedeki bazı nükleer tesislerde hasar tespit edildiğini duyurdu. Saldırılardan uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesislerinin de etkilendiğini belirten Grossi, söz konusu bölgelerde farklı düzeylerde zenginleştirilmiş uranyumun yer aldığına dikkat çekti. Hasarlı alanlarda yerel düzeyde kimyasal ve radyoaktif salınımlar yaşandığı bildirildi.

TESİS DIŞINDA RADYASYON ARTIŞI TESPİT EDİLMEDİ

Grossi, mevcut değerlendirmeler doğrultusunda tesis sınırları dışında radyasyon seviyelerinde artış tespit edilmediğini vurguladı. IAEA’nın bölgedeki radyolojik etkiler konusunda çevre ve komşu ülkeler açısından herhangi bir risk bulunmadığını teyit edebileceğini belirtti.

İŞ BİRLİĞİNİN YENİDEN BAŞLAMASI OLUMLU KARŞILANDI

Grossi, İran’ın IAEA ile teknik iş birliğini yeniden başlatmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunun, nükleer programla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir adım olduğunu söyledi. Ajans müfettişlerinin sahada görev yapmaya hazır olduğu da ifade edildi.

FORDO VE NATANZ TESİSLERİ SALDIRILARDAN ETKİLENDİ

IAEA Başkanı, ABD tarafından 23 Haziran’da gerçekleştirilen saldırılarda, Fordo’daki yer altı nükleer tesisin yakınındaki erişim yollarından birinin hedef alındığını belirtti. Natanz nükleer tesisinde ise yer altı uranyum zenginleştirme bölümlerinin üzerinde iki yapısal hasar tespit edildiği açıklandı. Bu durumun içeride kimyasal açıdan potansiyel bir tehlike yaratabileceği değerlendirildi.