Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

Yaklaşık 5 bin Ulusal Muhafız sahadaFlorida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin Florida Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra komşu eyaletlerden 2 bin Ulusal Muhafızın karadaki operasyonlara yardım ettiği aktarılarak, toplam 800 kişiden oluşan 8 ekibin arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, 200'den fazla sığınma evinde yaklaşık 34 bin kişinin misafir edildiği aktarıldı.