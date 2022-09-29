Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

“Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabilir”ABD Başkanı Joe Biden başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasında yaptığı açıklamada, Ian Kasırgası’nın Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabileceğine dikkat çekerek, “Hala elimize ulaşan kesin bir sayı yok, ancak büyük miktarda can kaybı olabileceğine dair ön raporlar aldık” dedi.Başkan Biden ayrıca, felaket nedeniyle hükümetin bölgeye destek vereceğini ve zarar gören kamu binalarının yeniden inşa edileceğini ifade etti.