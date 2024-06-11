Ian McKellen, Gandalf rolüne dönme şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Beyaz Perde
Ian McKellen, Gandalf rolüne dönme şartını açıkladı

Ünlü oyuncu Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla beklediği soruya cevap verdi. Oyuncu Gandalf rolüne geri dönmeyi sağlık sorunları izin verdiği sürece düşündüğünü belirtti.

Ünlü oyuncu Ian McKellen, Peter Jackson'ın yönettiği "Yüzüklerin Efendisi" serisindeki Gandalf rolüne geri dönmeyi düşündüğünü açıkladı. Ancak, Andy Serkis'in canlandırdığı Gollum karakterini merkeze alan yeni bir filmde yer alabileceği söylentilerine yanıt verirken bir şartı olduğunu belirtti.

Warner Bros.'un geçen ay duyurduğu "The Hunt for Gollum" filmi hayranları heyecanlandırdı ve Gandalf'ın filmde görünebileceği teorilerini ortaya attılar. Ancak McKellen, henüz kendisine bir senaryo veya teklif gelmediğini ve bu konuda herhangi bir planın olmadığını söyleyerek bu heyecanı yatıştırdı.

85 yaşındaki McKellen, sağlığı elverdiği sürece filmde yer almak istediğini belirtti. Ayrıca, tiyatroda hazırlık yaptığı bir rolün, son işi olup olmayacağını düşündüğünü de ifade etti.

Warner Bros.'un yeni "Yüzüklerin Efendisi" serisinin ilk filmi olacak "The Hunt for Gollum", Andy Serkis'in yönetmenliğinde çekilecek. Serkis, bu filmde "Orta Dünya'nın olağanüstü ve eşsiz koruyucuları" ile birlikte bir maceraya atılacaklarını belirtti.

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