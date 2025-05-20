Ianis Hagi, Rangers'a veda etti

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Ianis Hagi, Rangers'a veda etti

Galatasaray efsanesi George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi formasını giydiği Rangers'a veda etti.

26 yaşındaki Ianis Hagi sözleşmesinin bitmesinin ardından İskoç temsilcisi Rangers ile yollarını ayırdı.

Kariyerinde Viitorul, Fiorentina, Genk, Alaves ve Rangers formaları giyen Ianis Hagi'nin yeni takımı henüz belli değil.

FENERBAHÇE'YE KARŞI PENALTI KAÇIRDI

Zaman zaman Türk takımlarının transfer gündemine gelen Ianis Hagi Avrupa Ligi son 16 maçında Fenerbahçe karşısında forma giymişti. Hagi kullandığı bir penaltı vuruşunda da faydalanamamıştı.

Galatasaray efsanesi George Hagi'nin oğlu olan Ianis, Hagi sarı kırmızılı takımın formasını giydiği dönem olan 1998 yılında İstanbul'da doğdu.

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