Gaziantep’te çayda ölü bulunan kadın toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te çayda ölü bulunan kadın toprağa verildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kayıp olan 58 yaşındaki kadın evinden 1 kilometre uzaklıkta Karasu Çayı’nda bulundu. Kadının yerde yattığını gören yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, sabah erken saatlerde İslahiye ilçesi kırsal Ağalarobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle kırsalında besicilik yapan Göğebakan ailesi, uyandıklarında Dudu Göğebakan'ı (58) hiçbir yerde bulamayınca aramalara başlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dudu Göğebakan, kendisini arayan yakınları tarafından kaldıkları yerden 1 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nda hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölü bulunan Dudu Göğebakan'ın 6 Şubat depremlerinde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettiği, daha önce de bir kaç kez kayboldu ve son zamanlarda psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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