İbadethanelerde bayram temizliği

Yunusemre Belediyesi, bayram öncesi ibadethanelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, camilerin içi ve bahçeleri temizlendi.

Akmescit Camii’nde temizlik çalışması yapan Cami Temizlik Ekibi’ni ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, şu bilgileri verdi:

"Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın talimatı ile Yunusemre ilçemizde bulunan camilerimizi bayrama hazırlıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri için Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı cami temizlik ekibimiz, ilçedeki birçok camide detaylı temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Yunusemre olarak Kurban Bayramı’na hazırız. Cemaatin yoğun olarak bir araya geleceği bayram namazı öncesinde yapılan temizlikler kapsamında cami halıları süpürülüp yıkanırken, abdesthane, şadırvan, cami avlusu ve diğer ortak kullanım alanları da dezenfekte edildi. Kurban Bayramı öncesi, hemşehrilerimizin ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ekiplerimiz, camilerde titizlikle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müze bağlı temizlik ekibimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Belediye olarak vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle sahadayız."