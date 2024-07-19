IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası FAST ödemesi talebini sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye soktu.
Artık mobil bankacılıkta müşteriler 'Ödeme İste' butonunu görecekler.
Bu buton hem alacakları hem borçluyu ilgilendiriyor.
Uygulama IBAN bilgisi üzerinden borçlu olan kişi ödeme talep edebilecek.
Dolayısıyla ödeme işlemi alacaklı tarafından başlatılabilecek.
Ödeme talebi gönderildiğinde, ödeme yapacak kişiye bir bildirim mesajı gidiyor.
Eğer mesajı alan kişi mesajı onaylarsa ödeme gerçekleşir.
Yeni sistem daha hızlı ve etkin para transferini sunuyor.
Bankalar arası para transferlerinde yenilikçi bir döneme giren Türkiye'de, IBAN ile yapılan EFT, havale ve FAST işlemleri artık daha kolay ve kullanışlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.