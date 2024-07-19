IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu

IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin aktif hale getirildiğini duyururken mobil uygulamalar da güncellendi.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası FAST ödemesi talebini sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye soktu.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 2

Artık mobil bankacılıkta müşteriler 'Ödeme İste' butonunu görecekler.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 3

Bu buton hem alacakları hem borçluyu ilgilendiriyor.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 4

Uygulama IBAN bilgisi üzerinden borçlu olan kişi ödeme talep edebilecek.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 5

Dolayısıyla ödeme işlemi alacaklı tarafından başlatılabilecek.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 6

Ödeme talebi gönderildiğinde, ödeme yapacak kişiye bir bildirim mesajı gidiyor.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 7

Eğer mesajı alan kişi mesajı onaylarsa ödeme gerçekleşir.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 8

Yeni sistem daha hızlı ve etkin para transferini sunuyor.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 9

Bankalar arası para transferlerinde yenilikçi bir döneme giren Türkiye'de, IBAN ile yapılan EFT, havale ve FAST işlemleri artık daha kolay ve kullanışlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 10
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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 11
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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 12
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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 13
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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 14
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IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu 15
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