Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bankacılık uygulamaları üzerinden yapılan ödemelerde arttı. Pratik ve kolay olması sebebiyle tercih edilen bu yöntem tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar bu konu hakkında kritik uyarılarda bulunuyor.

SAHTE EVLERİ KİRAYA VERİYORLAR



Son zamanlarda banka üzerinden IBAN aracılığıyla gerçekleştirilen kira ödemeleri, tekrar dolandırıların radarına girdi. Uygulanan yöntem kan donduruyor. Dolandırıcılar, ilan sitelerinde sahte evleri kiraya vererek, kiracı adaylarından kendi IBAN'larına kaparo ya da kira ödemesi adı altında para talebinde bulunuyor. Uzmanlar bu zamana kadar bu şekilde yüzlerce hatta binlerce kişinin dolandırıldığına dikkat çekiyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu yetkilileri, son aylarda yüzlerce kişinin bu yöntemle mağdur olduğunu belirtiyor.