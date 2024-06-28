IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu

IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

IBAN'a para gönderen ya da IBAN üzerinden kira ödeyenler için önemli uyarı geldi.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 1

Son dönemde enflasyonda yaşanan artışla birlikte pek çok ürün ve hizmetin fiyatında rekor artışlar görülüyor. Bu durum, ödemelerin nakit para yerine IBAN numarası üzerinden yapılmasını yaygınlaştırdı.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 2

Artık ödemeler bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken, IBAN'a ödeme yapacak kişilere kritik bir uyarı yapıldı. IBAN üzerinden para gönderirken açıklama kısmına bunu yazmayan yandı.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 3

Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak banka hesabına para gönderen vatandaşların açıklama kısmına aldıkları hizmet ve borç ödemesi gibi ifadeler yazması gerektiğini belirtti.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 4

Saygın, mobil bankacılığın gelişmesiyle nakit paraya dokunmanın azaldığını ve IBAN hesabına para gönderme işlemlerinin arttığını vurguladı.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 5

Ancak, bu kolaylıkların yanında bazı sorunların da ortaya çıktığını ifade etti.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 6

Saygın, IBAN'a para gönderirken açıklama yazmanın önemine dikkat çekti. Borçlar Kanunu'nun 1002. maddesine göre, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak kabul edileceğini belirtti.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 7

"Eğer bir açıklama yapmıyorsanız, bu para karşı tarafa borcunuz olduğu ve bu borcu ödemek için gönderdiğiniz olarak kabul edilir" diyen Saygın, bu durumun önüne geçmek için mutlaka açıklama yazılması gerektiğini söyledi.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 8

IBAN üzerinden kira ödemesi yapan kişilerin ise açıklama kısmına sadece "kira" yazması yeterli olmayacaktır.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 9

Bunun yerine, "2024 Ocak ayı kirası" veya "2024 Şubat ayı kirası" gibi kiranın hangi aya ait olduğunu belirten ifadeler eklenmelidir. Bu şekilde yapılan açıklamalar, ileride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 10

Bu yeni düzenleme, hem bireylerin hem de işletmelerin IBAN üzerinden yapılan ödemelerde daha dikkatli olmalarını ve her işlemi açıklama kısmında doğru ve detaylı bir şekilde belirtmelerini gerektiriyor.

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IBAN'a para gönderenler dikkat! Açıklama kısmına artık bunu yazmak zorunlu 11

Bu sayede, ileride oluşabilecek karışıklıkların ve yasal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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