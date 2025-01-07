IBAN'a para gönderenler dikkat! EFT ücretlerine dev zam geldi

Tüm bankaları kapsayan 2025 yılı EFT ücret tarifesi bugün resmen belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, EFT ücretlerine, geçtiğimiz yıl açıklanan %44,38 oranındaki enflasyon oranında zam yapıldı. Aynı zamanda, işlem limitleri de bu oranda güncellendi.

YENİ EFT ÜCRETLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bugünden itibaren geçerli olacak bu düzenleme kapsamında, farklı banka hesaplarına yapılacak para transferlerinde uygulanacak yeni EFT komisyon tutarları şöyle:

6.300 TL’ye kadar olan para transferleri:

Mevcut durumda 4,43 TL olarak uygulanan EFT ücreti, zam sonrası 6,39 TL'ye yükseltildi.

6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:

Bu tutarlar arasında gerçekleştirilen para transferlerinde EFT komisyonu 8,86 TL’den 12,79 TL’ye çıktı.

304.800 TL üzerindeki işlemler:

Daha yüksek tutarlarda yapılacak EFT işlemleri için bankalar, müşterilerinden 159,97 TL komisyon tahsil edecek.

Yeni Dönem Bankacılıkta Ne Anlama Geliyor?

Bu düzenlemelerle birlikte, artan maliyetler enflasyona endeksli olarak banka hizmetlerine yansıtıldı. Böylece 2025 yılında yapılacak para transferlerinde bankalar, daha yüksek komisyon oranları ile hizmet verecek. Uzmanlar, bu artışın özellikle büyük tutarlardaki işlemleri etkileyebileceğini belirtiyor.