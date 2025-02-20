IBAN'a para gönderenler için yeni dönem başladı! BDDK zorunlu kılıyor

BDDK, Mart ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu önlem, dolandırıcılık vakalarına karşı bir tedbir olarak bankaların tümünde geçerli olacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Artan dolandırıcılık vakaları sebebiyle alınan önlemler kapsamında, kullanıcılar artık para transferi yaparken çift doğrulama adımını tamamlamak zorunda kalacaklar. BDDK, bu adımın amacının dolandırıcılık ve yetkisiz erişim risklerini azaltmak olduğunu belirtiyor.

TÜM BANKALAR İÇİN ZORUNLU HALE GELECEK

BDDK'nın getireceği düzenleme, Türkiye'deki tüm kamu ve özel bankaları kapsayacak. Yeni uygulama, dijital bankacılık işlemlerinde güvenliği artırarak müşterilerin hesaplarını daha korumalı hale getirmeyi amaçlıyor.

GÜVENLİK İÇİN ÖNERİLER

Yetkililer, müşterilerin hesap güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme sistemleri kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara dikkat etmeleri ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Yeni çift doğrulama sistemi, dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.