IBAN'dan para yollarken aman dikkat. Rekor ceza kesilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IBAN'dan para yollarken aman dikkat. Rekor ceza kesilecek

IBAN'dan para yollarken iki kere düşüneceksiniz. Bu detayı bilmeyenlere rekor ceza kesilecek. İşte tüm ayrıntılar...

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