IBAN’la para transferinde büyük risk! Uzmanlar uyarıyor



Bankacılık uygulamaları gelişen teknolojinin hayatımıza kattığı pratikliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde özellikle farklı nakit ihtiyaçları gereksinimleriyle havale ve EFT gibi işlemler vatandaşlar tarafından daha sık tekrarlanıyor. Ancak uzmanların bu kapsamda kritik uyarıları bulunuyor.



TEK BİR RAKAM BÜYÜK BİR HATAYA SEBEP OLABİLİR

Para transferi yaparken girilen IBAN numarasında tek bir rakamda hata yapılması durumunda, gönderilen miktar yanlış hesaba gidebilir. Bu durumda gönderilen paranın iadesi için alıcı hesaptan onay alınması gerektiğini belirten uzmanlar, eğer alıcı onay vermezse paranın geri alınmayabileceğinin altını çiziyor.

Son dönemlerde bağış ve yardım kampanyaları gerekçesiyle sosyal medyada farklı hesaplar tarafından IBAN numaraları paylaşılıyor. Uzmanların belirttiğine göre, bu paylaşımlar kötü niyetli kişiler tarafından IBAN bilgilerini kullanarak kimlik avi ve sahte belgelerle mağduriyetler oluşmasının da önünü açıyor.

Vatandaşların güvenli bir para transferi için, para göndermeden önce IBAN numaralarının son hanelerini mutlaka kontrol etmesi öneriliyor. Bununla birlikte tanımadığınız kişilere IBAN göndermemeniz gerektiği ve IBAN numaranızı sosyal medyada paylaşmamanız gerektiği de vurgulanıyor.

