IBAN'la para transferlerde yanlış tık derdine son Teknolojiyi kullanın paranızı koruyun

Uzmanlar ise IBAN üzerinden para gönderme işlemi yapan vatandaşları dikkat etmeleri gerekin noktalarda uyarıyor.

Peki en güvenli IBAN işlemi nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Bankacılık işlemlerinde teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar mobil uygulamalara yöneliyor. Özellikle yurtiçi ve yurt dışı para transferlerinde, IBAN kullanımı giderek artıyor. Ancak bu işlemi sık yapmayanlar ya da ilk kez yapacaklar hatalarla karşılaşabiliyor.

Güvenli bir şekilde para transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için alıcı IBAN numarasının doğruluğundan emin olmalısın. Karşı taraf size yanlış IBAN vermiş olabilir ya da siz IBAN numaranızı yanlış olabilirsiniz. 34 haneli rakam dizisini ise kontrol etmek zor olabilir.

Doğru IBAN numarası girmemek ise paranın yanlış kişiye gittiği anlamına geliyor. Ya da IBAN hatası nedeni ile işleminiz gereğinden fazla uzayabilir.

YAZMAYIN, KOPYALAYIN

Peki bunu engellemek için ne yapabilirsiniz? Hata oranını sıfıra indirmek için kopyala yapıştır yöntemi ile IBAN numarasını ekleyebilir ya da mobil uygulamaların sağladığı IBAN fotoğrafı çekme yöntemini deneyebilirsiniz. IBAN verir ve alırken ise banka dekontu gibi resmi bir kayıt üzerinden IBAN olmanız ise doğrulur payını yükseltecektir.

HESAP TÜRÜ VE AD UYUŞMALI

Ancak doğru IBAN tek başına işlemi tam gerçekleştirmenizi sağlamayabilir. Para transferi gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de alıcı adı ve hesap türünün birbirine tam uyuşması.

Para gönderirken IBAN numarası girdiğinizde alıcının adıyla para transferi yaptığınız hesap adı birebir aynı olmalı. IBAN numarasını doğru girdiğinizi düşünüyorsanız bile bu kısımda alıcı ismini de kontrol etmeniz gerekir. IBAN hesap türü ve adı gibi bilgileri bankaya da ödeme talimatı onayı alırken mutlaka iki kez kontrolden geçirmekte fayda var.

İŞLEM ÜCRETLERİNİ DE HESABA KATIN

IBAN üzerinden para transferlerinde işlem ücretleri ve döviz kurları da dikkat edilmesi gereken bir diğer adım olarak karşımıza çıkıyor. Para transferlerin işlemi ücretleri gönderenin ve alıcının bulunduğu ülkeye kullanılan bankaya ve transferin türüne göre değişiyor. Özellikle yurt dışı para transferlerinde döviz kuru farkları kritik rol oynuyor.