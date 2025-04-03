İBB, 8 yıl önce AKP'li Türküsev'i paraya boğmuş. İmamoğlu'na laf atmış, Türkiye'de alay konusu olmuştu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu 2017 yılında, yazar Sevda Türküsev’e yüksek meblağlar ödendiği ortaya çıktı. İBB iştiraki Medya A.Ş., Türküsev’e “Hayata Dair” adlı program için bölüm başına 78 bin lira ödedi.

Toplamda 20 bölüm hazırlayan Türküsev, 1 milyon 560 bin lira aldı. O dönemin döviz kuru ile bakıldığında, ödeme 416 bin dolara denk geliyor.

KAMU KAYNAKLARI NEREYE HARCANDI?

İlgili programın izlenme oranlarının düşük olduğu belirtilirken, böylesine yüksek bir ücret ödenmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, kamu kaynaklarının nasıl harcandığı sorusu yeniden gündeme geldi.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMIYLA DALGA GEÇİLDİ

Sevda Türküsev, geçtiğimiz günlerde cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımı hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.

Türküsev, İmamoğlu’nun sosyal medya hesabını kendisinin kullanamayacağını iddia ederek, “Cezaevinde telefon bulundurması mümkün değil” dedi. Ancak, bu yorum sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı, Türküsev’in açıklamasına ironiyle yaklaşarak tepki gösterdi.

VOLKAN KONAK’IN VEFATI ÜZERİNE PAYLAŞIM

Usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki konseri sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Konak’ın vefatı, Türkiye’de büyük bir üzüntü yaratırken, cezaevindeki Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Türküsev ise bu paylaşımın ardından yaptığı yorumla yeniden gündeme gelmişti.

İşte o yorumlar: