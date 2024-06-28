İBB açıkladı. Su Sporları Festivali başlıyor

Su Sporları Festivali başlıyor

Yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği İstanbul’da Su Sporları Festivali başlıyor. İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen festivalde bu yıl su topu, yelken ve yüzme yarışları yapılacak.

FESTİVAL 28 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Festival 28 Haziran Cuma günü Adalar Su Sporları Kulübü’ndeki su topu maçları ile başlayacak.

Organizasyonda ENKA Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, İTÜ GVO Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü ve Uludağ Olimpik Spor Kulübü’nün U12 takımları üç gün boyunca birbiriyle karşılaşacak.

İlk iki sırayı alan takımlar, Pazar günü şampiyonluk; diğer takımlar ise klasman derecesi için bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Festivalin ikinci gününde ise Maltepe Su Sporları Merkezi’nde 1.500 metre, Büyükada’daysa 2.500 metre yüzme yarışları yapılacak. 1.500 metre yarışına 50’si paralimpik olmak üzere 450, 2.500 metre yarışına ise 200 sporcu katılacak. 12 yaş üstü sporcuların katılabileceği yarışlarda derecelendirmeler hem genel hem de yaş gruplarına göre yapılacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA GELECEK

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali, yelkende Fenerbahçe Spor Kulübü ile Galatasaray Spor Kulübü’nün de ezeli rekabetine sahne olacak. Heybeliada Su Sporları Kulübü’ndeki yarışlara ayrıca Adalar Su Sporları Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü ve Marmara Yelken Kulübü de katılacak.

Yelken yarışları 420 sınıfında genel, kızlar, mix; Ilca 4 sınıfında genel, junior, kızlar; Ilca 6 sınıfında genel, genç, kızlar; Ilca 7 sınıfında genel, genç ve Optimist sınıfında genel, kız, junior genel, junior kız kategorilerinde düzenlenecek.

İŞTE PROGRAM

28 HAZİRAN CUMA

10.00-17.00 – Su Topu – Adalar Su Sporları Kulübü (Burgazada)

29 HAZİRAN CUMARTESİ

10.00-17.00 – Su Topu – Adalar Su Sporları Kulübü (Burgazada)

10.00-12.00 – Açık Su Yüzme Yarışı (1.500 m) – Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Mendirek İçi

12.00-17.00 – Yelken – Heybeliada Su Sporları Kulübü

30 HAZİRAN PAZAR

10.00-16.00 – Su Topu Finali – Adalar Su Sporları Kulübü (Burgazada)