İBB aracı bariyere ok gibi saplandı

Kaynak: İHA
İBB aracı bariyere ok gibi saplandı
Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet yağışlı havada kaydı, yolun ortasındaki refüje ok gibi saplandı.

İstanbul'da yağan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul Kartal'daki olay D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde meydana geldi

kaza222.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet seyir halindeyken, yolun yağıştan dolayı kayganlaşmasının da etkisiyle kontrolden çıktı. Araç, yolun ortasındaki refüje saplandı.

kaza55.jpg

Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Refüje ok gibi saplanan araç çekici yardımıyla, olay yerinden kaldırıldı.

Son Haberler
Fenerbahçe Beşiktaş ve İstanbulspor için karar çıktı Spor
Fenerbahçe Beşiktaş ve İstanbulspor için karar çıktı
Cemal Enginyurt okul müdürü cenazesinde göçmen güzelleyen müftüye ateş püskürdü Gündem
Cemal Enginyurt okul müdürü cenazesinde göçmen güzelleyen müftüye ateş püskürdü
Zeynep Yetgil Olimpiyat için yarışacak Spor
Zeynep Yetgil Olimpiyat için yarışacak
Elebaşları cezaevindeydi! Organize suç örgütü çökertildi Gündem
Elebaşları cezaevindeydi! Organize suç örgütü çökertildi
Yılın en matrak hayvan fotoğrafları belli oldu Foto Galeri
Yılın en matrak hayvan fotoğrafları belli oldu
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu Gündem
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu