İBB aracı bariyere ok gibi saplandı

İstanbul'da yağan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul Kartal'daki olay D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde meydana geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet seyir halindeyken, yolun yağıştan dolayı kayganlaşmasının da etkisiyle kontrolden çıktı. Araç, yolun ortasındaki refüje saplandı.

Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Refüje ok gibi saplanan araç çekici yardımıyla, olay yerinden kaldırıldı.