İBB Başkan Vekili kim olacak? Ünlü hukukçu açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB'ye kimin başkanvekilliği yapacağı merak konusu olmuştu.

Kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in isimleri konuşuldu.

Avukat Rezan Epözdemir konuya açıklık getirdi. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını hatırlatan Epözdemir, bu nedenle ilçe belediye başkanlarının başkanvekili seçilemeyeceğini belirtti.

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim tutuklandı.

ŞAHAN 'TERÖR' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDIĞI İÇİN ŞİŞLİ'YE KAYYUM ATANDI

Şahan, 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandığı için Şişli Belediyesi'ne, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

Mynet'teki habere göre İmamoğlu ve Çalık ise 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırıldıkları için yerlerine başkanvekili seçilecek. Yarın yapılacak oylamada özellikle İBB'ye kimin başkanvekilliği yapacağı merak konusu olurken, kulislerde bazı ilçe belediye başkanlarının ismi geçti.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in adı başkanvekilliği konusunda öne çıkarken, Avukat Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamaya yer verdi ve bu isimlerin başkanvekilliği yapamayacağını söyledi.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA, TUTUKLAMA HALLERİNDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Epözdemir, "Bir çok basın mensubu arkadaşımız soruyor, buradan cevaplayayım. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre; bir büyükşehir belediye başkanının seçilmeye engel mahkumiyet kararının kesinleşmesi, istifa halinde yerine başkan seçilir, görevden uzaklaştırma, tutuklama hallerinde ise başkanvekili seçilir" dedi.