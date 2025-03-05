İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor... Diploma soruşturması kapsamında...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. İmamoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.İfadesinin alımaya başlandığı belirtildi.

İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatılımıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun ifade verme işlemi başladı.

ÇELİK: HER TARAFTA BARİYERLER, TOMA’LAR… KORKMAYIN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ifade öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adliyenin etrafının TOMA’larla ve bariyerlerle çevrili olduğuna dikkat çekti. Çelik, "Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Her tarafta bariyerler, TOMA’lar… Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak. Devletin memurunu Ramazan ayında, soğuk kış gününde boş yere gecenin köründe orada tutmak insafsızlıktır. İsraftır, haksızlıktır. Türkiyemiz bu zorlu günleri aşacak. Bu ülkenin onurlu, dürüst ve vicdanlı insanları bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve gaddarlığı görüyor. Halkın gözü üstünüzde.” dedi.