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İmamoğlu davası ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava 11 Kasım'a ertelendi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:36
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası ertelendi

İmamoğlu davası ertelendi
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Bugün saat 11:00’de Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen davada mahkeme davanın 11 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Duruşma öncesi 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü' yasağı getirildi.

Davayı takip etmek isteyenlerin adliyeye girişi engellenirken adliye çevresine barikatlar kurulmuştu.

4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla açılan davada İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenmişti.

 

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Oğuzhan
21.09.2022 12:07
Yıpratma oyunu Sayın Başkana ama tutmadığını kendileride biliyor .  
 
Cesur
21.09.2022 12:04
Ceketini çıkarıp,gömleğinin kollarını sıvayıp 'YOLUMUZ UZUN,GENÇLİĞİMİZ VAR'demesi hakaretmi ?Allahaşkına...  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
21.09.2022 11:59
İstanbulu aldığı gibi cumhur başkanlığında söke,söke alcaktir inşallah yalnız değilsin Ekrem Bey Allah yolunu açık etsin hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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