İmamoğlu davası ertelendi

Bugün saat 11:00’de Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen davada mahkeme davanın 11 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.
Duruşma öncesi 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü' yasağı getirildi.
Davayı takip etmek isteyenlerin adliyeye girişi engellenirken adliye çevresine barikatlar kurulmuştu.
4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla açılan davada İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenmişti.
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