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İmamoğlu terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:16
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

İmamoğlu terör saldırısında yaralananları ziyaret etti
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İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan patlamanın ardından bazı yaralılar Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün saat 10.00 sıralarında hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. İmamoğlu, doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldıktan sonra durumu iyi olan hastalarla sohbet etti.

Yaralıları ziyaretinin ardından açıklama yapan İmamoğlu patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileyerek "Hepimizi çok üzen bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Elbette terörü kınıyoruz. Allah memleketimizi ve insanlarımızı terörden korusun. Dün İstiklal Caddesi'nde can kayıpları yaşadık, onların yasını tutuyoruz. Terör saldırısında canını kaybeden kim olursa olsun bizim canlarımız. Hastanede ziyarette bulunduk. Durumları iyi olan yaralılarımız var. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızla ilgili süreç iyi işliyor. İstanbul'da teröre karşı bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var. Birazdan İstiklal Caddesi'ne gideceğim ve orada esnafımıza 'hayırlı işler' dileyeceğim. Bu acıları yaşarken hayatın devam ettiğini ve barışa, terörizme dönük dimdik ayakta durduğumuzu kol kola olduğumuzu orda esnafımızı ziyaret ederek göstereceğim" dedi.

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