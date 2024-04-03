İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. 'İstanbul İttifakını' daha da büyüteceğiz'

Girdiği üçüncü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini de kazanan ve ikinci dönemine hazırlanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını almasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde saat 16.00'da teşekkür konuşması yaptı.

İmamoğlu "Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız” diyerek, kendisine verilen mazbatanın öneminin çok büyük olduğunu ifade etti. İmamoğlu, “Allah mahçup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, seçimin kazanılmasında emeği geçen 90 binden fazla çalışana tek tek teşekkürlerini sunduğunu belirterek, “Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur" dedi.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra kutlama için toplanan kalabalığa seslendi:

İmamoğlu, konuşmasında şunları ifade etti:

“Demokratik tercihlerini kullanan herkese teşekkür ederim. Yine halkın parasını halk için kullanarak, bu şehrin çocukları mutlu olsun diye çok çalışacağıma söz veriyorum. İstanbul'un buluşma yerlerinde, parklarında insanlar kardeşliği hissedecek ve bu şehirden keyif alacak. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'u dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz.”

"AYNI MASADA OTURMAMIZ MİLLİ BİR TAVIRDIR"

Seçmenin ortaya koyduğu sağduyu, Ankara'daki hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanına da mesaj olacağını umduğunu belirten İmamoğlu, Aynı masada oturmamızın milli bir tavır olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hükümet ve belediyenin işbirliğine dayalı saygılı bir dönemi hep birlikte yaşarız. Bu büyük bir kazanım olur. Artık vatandaşla inatlaşmanın kendilerine de fayda getirmediğinin farkına varırlar diye umuyorum. Daha çok metro, altyapı yatırımları, daha çok yeşil, kültür sanat yapılanmaları ve sosyal yardımları bir kez daha vaat ediyoruz."

"BU İTTİFAKI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Siyasi partilerin çok daha ötesinde büyük bir vicdan ittifakı kurulduğunu ve bu ittifakın her siyasi görüşten insanı kapsadığının altını çizen İmamoğlu, "İstanbul ittifakı büyük bir buluşmaya dönüştü, bunu daha da büyüteceğiz. Bu ittifak ülkemize de iyi geliyor" diye konuştu.

VAN MESAJI

Van'da yaşanan seçim gündemine de tepki gösteren İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir takım çifte standartlı kararlar alınıyor. Bazı ilçelerde, Van'da yaşanan tam bir garabet. Hassas ve titiz şekilde takip ediyorum. Bu hususta haktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytan olur bunu unutmayın. Bana yapılınca haksızlık, başkasına yapılınca sessizlik bu ülkeye yakışmaz. Yapılan haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadelenin bir neferi olacağımı da kimse unutmasın. Seçildim de işim bitti değil, benim işim yeni başlıyor."