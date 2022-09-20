İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılırken İBB Başkanı İmamoğlu’ndan beklenmeyen bir çıkış geldi.

Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katılan İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Bu şehrin yöneticileri, eğitimle ilgili yöneticileri, bu okulun öğrencileri, bu okulu hep birlikte kol kola burada açmamızın kime ne kötülüğü var. Ne mahsuru var. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Gönlümdekini söylemesem o daha kötü. Değerli halkımız burada. Ama bu şehrin yöneticileri, eğitimle ilgili yöneticileri, bu okulun öğrencileri, bu okulu hep birlikte kol kola burada açmamızın kime ne kötülüğü var. Ne mahsuru var. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim. 5 yıl boyunca bir büyükşehir belediye başkanını makamımda görmedim. Ben de büyükşehir belediye başkanı olayım size nasıl gelmeyeceğim, demedim. Size o kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım.