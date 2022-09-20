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İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” sözleriyle seslendi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 13:29
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılırken İBB Başkanı İmamoğlu’ndan beklenmeyen bir çıkış geldi.

Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katılan İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Bu şehrin yöneticileri, eğitimle ilgili yöneticileri, bu okulun öğrencileri, bu okulu hep birlikte kol kola burada açmamızın kime ne kötülüğü var. Ne mahsuru var. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Gönlümdekini söylemesem o daha kötü. Değerli halkımız burada. Ama bu şehrin yöneticileri, eğitimle ilgili yöneticileri, bu okulun öğrencileri, bu okulu hep birlikte kol kola burada açmamızın kime ne kötülüğü var. Ne mahsuru var. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim. 5 yıl boyunca bir büyükşehir belediye başkanını makamımda görmedim. Ben de büyükşehir belediye başkanı olayım size nasıl gelmeyeceğim, demedim. Size o kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım.

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Abbas
20.09.2022 14:36
Ekrem başkanım çok doğru davranış, bu sizi daha da büyütür, ayrıca Kemal beyin seçilmesi ülkenin ve hatta müslüman ülkelerin asıl sorunu, mezhepçilik ve ırkçılığına bir darbe olur  
 
İLHAN KESER
20.09.2022 14:20
tamam anladık mansur ekoyu istemiyor sayın kılıçdarda da kendisi de olmaz.seçilme ihtimali olsa destekleriz de büyük risk.en iyisi ilhan ya da abdüllatif su durumda  
 
Benhur
20.09.2022 14:06
Bu durumda kendini Taç' a atmış mı oldun?  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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