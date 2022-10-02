Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün açılışı yapılan Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor” sözüne yanıt olarak “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır” paylaşımında bulundu.

Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbulumuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor.

Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak.

Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır.

Belediye başkanlığım döneminde, o zamandan bugüne "insanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla her zaman milletimize hizmet etme derdinde olduk.”

EKREM İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

“Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım. 'Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Bana vatandaşım soruyor "Bu İstanbul'un belediye başkanı ne iş yapar?" diye. Haziran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır.

İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da.

Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz.”