İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Rasim Ozan Kütahyalı davası sonuçlandı! ROK'un ödeyeceği tazminat belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Rasim Ozan Kütahyalı davası sonuçlandı! ROK'un ödeyeceği tazminat belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinden önce katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan davada, mahkeme kararını verdi. Kütahyalı'nın, İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin yorumlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret dolu sözler sarf etmişti.

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Kütahyalı, İmamoğlu'yla ilgili, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise Kütahyalı'nın sözlerini mahkemeye taşımış ve tazminat davası açmıştı.

Oda TV'de yer alan habere göre; 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada kararını verdi. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

"MESLEĞİN GEREĞİ" SAVUNMASI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını öne sürdü.

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