İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat verdi: Kamuoyuna çarpıcı bilgiler açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyunun ilk kez duyacağı, önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Hakkında soruşturma açılmıştı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda açıklama

İmamoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısı İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda gerçekleşecek.

"ÖNEMLİ VE ÇARPICI BİLGİLER..."

İBB, basın toplantısını "TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı basın toplantısını ilginize sunarız" ifadeleriyle duyurdu.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki göstererek "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın" demişti.

İmamoğlu hakkında, konuşmasından dakikalar sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.