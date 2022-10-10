10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyanın İBB'nin cenaze aracında uyuşturucu iddiasıyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyanın İBB'nin cenaze aracında uyuşturucu iddiasıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi tarafından yayımlanan 'İBB aracında uyuşturucu skandalı' başlıklı habere ilişkin açıklama geldi. İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız" dedi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:56
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cenaze aracında uyuşturucu iddiasıyla ilgili açıklama. Yandaş medyanın İBB’nin dediği araç sürpriz birine ait çıkmıştı

Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyanın İBB'nin cenaze aracında uyuşturucu iddiasıyla ilgili açıklama
+
Aa
-

Adana’da İBB’nin şehirlerarası hizmet veren cenaze nakil aracında 144,5 kilo esrar bulundu. Aracın, AKP’li belediye yönetimi döneminde yapılan ihaleyi kazanan Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'un Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, haberi “İBB aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi” şeklinde servis etti.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gecikmedi. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir"

İMAMOĞLU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı"

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK ŞİRKETİ KİME AİT?

Platform Turizm Taşımacılık Şirketi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'a ait.

Albayrak ailesinden Nuri Albayrak’ın damadı olan Adem Altunsoy, AKP döneminde İBB’den 8 yılda toplam 212 ihale almasıyla gündem olmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
10.10.2022 17:07
Başkanım bunlarda herşey beklenir, çünkü ne allah korkusu nede insandan utandıkları var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
6
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
7
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Şifa deposu besinin sofralara yolculuğu
﻿Şifa deposu besinin sofralara yolculuğu
﻿Şifa deposu besinin sofralara yolculuğu
﻿Muğla'da orman yangını
﻿Muğla'da orman yangını
﻿Muğla'da orman yangını
﻿Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı
﻿Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı
﻿Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı
﻿İnşaatın temeline düşen operatör yaşamını yitirdi
﻿İnşaatın temeline düşen operatör yaşamını yitirdi
﻿İnşaatın temeline düşen operatör yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.