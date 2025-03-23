İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu için karar belli oldu

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun için tutuklama kararı çıktı.

KARARLAR AÇIKLANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik şüpheliler, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve Murat Ongun tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun için tutuklama kararı çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İŞARET ETTİĞİ KİLİT İSİM TUTUKLANDI

İPA Yönetim Kurulu Başkan Buğra Gökçe ve İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, Özgür Özel'in işaret ettiği isim 4.5G Grup şirketini kuran Serdar Haydanlı hakkında tutuklama kararı çıktı.

ÜNLÜ SANATÇI SERBEST BIRAKILDI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın serbest bırakıldı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.