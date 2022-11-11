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Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya canlı yayında tepki gösterdi: Utanç duyuyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında hapis cezası istenen dava bugün görülecek. Davayla ilgili FOX TV'de konuşan İmamoğlu, "Beni zerre ilgilendirmiyor. Ne faydası ne zararı ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:21
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İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya canlı yayında tepki gösterdi: Utanç duyuyorum

Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya canlı yayında tepki gösterdi: Utanç duyuyorum
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında yargılandığı dava ve halk ekmek ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi;

"Vatandaşlarımızla epeyce dertleştim ama sizin vasıtanızla paylaşmayı istiyorum bu davanın Ekrem İmamoğlu’na zararı ne faydası ne? Teraziye koyduğumuzda bunun ölçüsü ne? Beni zerre ilgilendirmiyor. Ne faydası ne zararı. Bazen bana soruyorlar 'bu davanın sonucu ne olursa size ne olacak?' Hiç ilgilenmedim. Oturduk hukukçularımızla genel kapsamlı konuştuk. Çünkü hücremde bu konuyla ilgili tek bir endişe korku kaygı hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum. O sözü YSK üyelerine söylemedim, bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hali olmasına göz mü yumacaksınız, hiç mi ses çıkarmayacaksınız? Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum.''

Programda, davasına bakan hâkimin görev yerinin değiştirilmesini hatırlatan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

"Karadeniz’den İstanbul’a atanan hakim tekrar Karadeniz’e gönderilmez. Acaba Anadolu Başsavcılığında üst yargı mensuplarından birisi hakime bak en az 2 yıl ve daha fazlası ceza ver seni istediğin yerde ağır ceza reisi yapalım demiş midir?  Bir başka mahkeme başkanının da sürgününü örnek göstererek. Hâkim tehdit edilmiş midir?''

"Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum.''

EKMEK VE CİHAN KOLİVAR AÇIKLAMASI

"Sayın Kolivar’ın o sözüne herkes kızabilir ama bu ülkede fikir özgürlüğü diye bir şey var. İnanın bu konuyu ilk dinlediğimde esprili bir şekilde bizim Halk Ekmek’in reklamını yaptı subliminal olarak. Kolivar bunu söylemiş ya arkadaş sonra hatırladım bana konuşmayı çıkartın dedim, bir hanımefendinin bir konuşması vardı. Diyor ki, sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, doğru anlaşılsın bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür” bunu söyleyen hanımefendi şu anda serbest. Kovuşturmaya gerek yoktur talimatı çıktı. Kolivar tutuklanıyor. Söylediklerini destekleyecek değilim zaten bizi hedefine koymuş. İstanbul’da insanlar keyiften ekmek kuyruğuna girer mi! Siyaseten halkın gerçeklerinden uzak olması meselesi bu. 

"Ekmek meselesi önemli. Ekmek konusunda tedbirli davrandık bugünleri yaşayacağımızı gördük. Biz memleket sorumluluğuna uzaktan bakan insanlar değiliz. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak sıklıkla bir araya geliyoruz. Acil bir durum olduğunda dijital ortamda toplantılar yapıyoruz. Ekmekle ilgili bir araya geldik ta eylül ayında. Birgilerimizi birbirimizle paylaştık. Günün sonunda biz dedik ki dayanabildiğimiz kadar dayanacağız zor bir kışa giriyoruz, vatandaşımıza makul bir fiyata ekmek üretmeliyiz dedik. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Biz şu anda 1 Ocak’a kadar en azından inşallah vatandaşımızı koruyacağız.

"Biliyorsunuz AKP il başkanı, kendi adına da üzüldüm. Geçen programda da söyledim halk ekmekle ilgili bir sorunuz varsa, sorsa ben hayır mı olmaz mı diyeceğim. Sayın başkan fabrikaya bir kilometre uzaktan bir yayın yapıyor. Özgen de bunu haber alıyor. Böyle bir ortam var başkanım ne yapmalıyız dedi. Ben de davet edin dedim. Kendisini ısrarla davet ettik gelmedi''

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Yurttas
11.11.2022 11:51
Bizler icin traji komik gelebilir ama AKP icin para kazanmak her yol milli iadeyi yok saymak asli gorevi.  
 
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