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İBB Başkanı İmamoğlu, patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:10
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İBB Başkanı İmamoğlu, patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu

İBB Başkanı İmamoğlu, patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu
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(AA) - İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yerdeki incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, süreci emniyet ve sağlık birimlerinin yürüttüğüne işaret etti. İmamoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul'umuza geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Takdir edersiniz ki şu anda süreci emniyet birimlerimiz ve tabii sağlık birimlerimiz yürütmekte. Biz de içeride olay yeri incelemenin yapıldığı bölümde süreci uzaktan takip ettik. Ne yazık ki az önce İstanbul Valimizin açıkladığı üzere kayıplarımız var, yaralılarımız var. Muhtelif hastanelerde takibi yapılıyor. Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor. Ama bütün bunların açıklama konusundaki yetkilisi, mercii emniyet birimlerinin raporuna göre yapılacaktır. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. milletvekillerimizle birlikte olay yerine gittik. Süreci takip ediyoruz."
"Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"İstanbulluların bu anlamda gönlü ferah olsun. Hep birlikte aşarız. Birlikte hareket etmeliyiz ve birlikte süreci yönetmeliyiz, çözmeliyiz. Bu manada devletimizin hangi kurumu olursa olsun hep birlikte sürece dair sorumluluğu alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."

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