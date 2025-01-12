İBB Başkanı İmamoğlu'ndan nakit destek müjdesi! Başvuru şartları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB’nin 2024 yılında 15 bin TL olan evlilik desteğini bu yıl 30 bin TL’ye çıkarttığını duyurdu. İmamoğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık" ifadesini kullandı.

Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin mobil uygulaması ve ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanalları üzerinden alınıyor.

Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık. pic.twitter.com/7AIdowqoVB — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2025

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

TC vatandaşı olması,

İstanbul’da ikamet etmesi,

Çiftlerin her birinin 18 yaş üstü olması,

Medeni durumunun “evli” ibaresi haricinde olması,

Birden fazla evlilik yardımı başvurusunun bulunmaması,

Nikâh tarihinin başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün sonra olması.

DESTEK SÜRECİ NASIL?

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor.

Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.