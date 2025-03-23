İBB Başkan Vekili'nin seçileceği tarih belli oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan, Şişli Belediye Başkanı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı da tutuklanırken, tutuklanan 3 başkan görevlerinden uzaklaştırıldı.

İBB'de İmamoğlu yerine başkanvekilinin ne zaman seçileceği merak ediliyordu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu yerine başkanvekili 25 Mart 2025 Çarşamba günü seçilecek.

İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini açıkladı. İBB'deki toplantı saat 13.00'te; Beylikdüzü'ndeki toplantı ise saat 09.00'da yapılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."