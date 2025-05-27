İBB Başkanvekili Aslan'a soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Vekili Nuri Aslan hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhurtiyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphelilerin sorguları sırasında, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği suçlamasıyla açıldığı belirtildi.

'GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME' SUÇU

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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