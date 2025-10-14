İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanvekili Nuri Aslan hakkında Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iddianame hazırlandı. Aslan'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik soruşturmada İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında iddialara ilişkin gözaltına alınanların 26 Mayıs'taki sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Nuri Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmış ve İstanbul Adalet Sarayı'nın 6'ncı katında bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek istemişti. Aslan içeri alınmayışına tepki göstererek, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullanmıştı.
Başsavcılık, Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.