İBB Başkanvekilliği seçimi için kıyasıya yarış! AKP de aday gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanvekilliği seçimi için kıyasıya yarış! AKP de aday gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek başkanvekili için CHP'nin Nuri Aslan ve AKP'nin Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdiği seçim süreci başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkanvekilliği için seçim süreci başladı. İBB Meclisi’nde CHP’nin adayı Nuri Aslan ile AKP’nin adayı Zeynel Abidin Okul arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Saat 13.30 itibarıyla başlayan oturumda, CHP’nin 176 üyeyle Meclis'teki sayısal üstünlüğü dikkat çekerken, seçim sonucu İstanbul siyasetinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Mevcut 1. Başkan Vekili olan Nuri Aslan, seçim sürecinde öne çıkan isimlerden biri olarak görülüyor. Başkanvekilliği seçiminin ilk iki turunda üçte iki çoğunluk aranacak, üçüncü turda ise salt çoğunluk yeterli olacak. Seçim süreci yakından takip ediliyor.

Son Haberler
ABD'de mortgage başvurularında düşüş
ABD'de mortgage başvurularında düşüş
Yeni Mersin İdman Yurdu, Giresunspor'u farklı geçti
Yeni Mersin İdman Yurdu, Giresunspor'u farklı geçti
Trabzonspor’da kadro belirsizliği: Fatih Tekke çözüm arıyor
Trabzonspor’da kadro belirsizliği: Fatih Tekke çözüm arıyor
İnci Taneleri'nin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu
İnci Taneleri'nin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu
İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu
İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu