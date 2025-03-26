İBB Başkanvekilliği seçimi için kıyasıya yarış! AKP de aday gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkanvekilliği için seçim süreci başladı. İBB Meclisi’nde CHP’nin adayı Nuri Aslan ile AKP’nin adayı Zeynel Abidin Okul arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Saat 13.30 itibarıyla başlayan oturumda, CHP’nin 176 üyeyle Meclis'teki sayısal üstünlüğü dikkat çekerken, seçim sonucu İstanbul siyasetinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Mevcut 1. Başkan Vekili olan Nuri Aslan, seçim sürecinde öne çıkan isimlerden biri olarak görülüyor. Başkanvekilliği seçiminin ilk iki turunda üçte iki çoğunluk aranacak, üçüncü turda ise salt çoğunluk yeterli olacak. Seçim süreci yakından takip ediliyor.