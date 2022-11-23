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Ekrem İmamoğlu'ndan yardım istedi. Hamileyim bana vuruyor diye bağırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti yaptığı sırada bir kadın, “Başkanım kadına şiddete hayır. Hamileyim bana vuruyor” diyerek yardım istedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:23
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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdiği pazar gezisinde şiddete uğradığını iddia eden bir kadına yardım etti

Ekrem İmamoğlu'ndan yardım istedi. Hamileyim bana vuruyor diye bağırdı
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Halkla iç içe olmak ve sokağın nabzını tutmak adına sık sık vatandaşın arasına karışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı pazar ziyaretinde ilginç bir olayla karşılaştı. Esnafla sohbet ettiği sırada biraz ötesinden gelen yardım isteğini duyan İmamoğlu, hızlıca kadının yanına giderek olaya müdahale etti.

İmamoğlu, Sancaktepe’de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Pazarda, hamile olduğunu belirten Yaren adlı genç bir kadın şiddete uğradığını belirterek İmamoğlu’ndan yardım istedi.

HER İKİ TARAFI SAKİNLEŞTİRDİ

Ekrem İmamoğlu, hızlıca kadının yanına giderek olaya müdahale etti. Yaşlı bir adamın ayağına yanlışlıkla vurduğunu ve özür dilediği halde adamın kendisine vurmaya çalıştığını iddia eden kadını İmamoğlu sakinleştirdi.

Her iki tarafa da sakinleşmesi yönünde telkinde bulunan İmamoğlu adının Yaren olduğunu söyleyen genç kadına sakinleşmesini söyledi ve kadının  ağlayan bebeğini de sakinleştirmeye çalıştı.

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