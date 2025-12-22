19 Mart’tan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB), yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonunda İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın “4. dalgası" kapsamında tutuklanan TECO Petrolcülük'ün sahibi Sarp Yalçınkaya ile ilgili yargı sürecine dair ise çarpıcı iddialar paylaşıldı.

Tutuklanan TECO Petrolcülük'ün sahibi Sarp Yalçınkaya

MURAT EMİR’DEN YENİ ‘İBB BORSASI’ İDDİASI

Halk TV’nin özel haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yalçınkaya'nın cezaevindeyken "tahliye vaadiyle" gerçekleştirdiği belirtilen 300 milyon liralık (8 milyon dolar) transferin belgelerini paylaştı.

Emir’in aktarımlarına göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanan Sarp Yalçınkaya, cezaevindeki ilk ifadesinde avukat Çağrı Silahtaroğlu ile olan ilişkisini "hukuki danışmanlık" olarak tanımlamış ve herhangi bir para alışverişi olmadığını ifade etti.

Fakat 8 Temmuz 2025 tarihli ifadesinde Yalçınkaya, bu süreci detaylandırarak bir "tahliye pazarlığı" yapıldığını iddia etti.

İddialara göre; Çağrı Silahtaroğlu kendisini cezaevinde ziyaret ederek 10 milyon dolar karşılığında tahliye edilebileceği öne sürüldü. Pazarlık neticesinde 8 milyon dolara (yaklaşık 300 milyon TL) anlaşıldığı ve paranın transferi için "güvenli hesap" olarak Eytaş Kuyumculuk'un adres gösterildiği belirtildi.

Murat Emir’in paylaştığı belgelerde yer alan bilgilere göre; 29 Mayıs 2025 tarihinde, Yalçınkaya henüz cezaevindeyken transfer işlemi oldu. Transferin ise CSY Global A.Ş. hesabından Sarp Yalçınkaya'nın şahsi hesabına ve oradan da Yalçınkaya'nın şahsi hesabından Eytaş Kuyumculuk A.Ş. hesabına aktarıldı.

‘300 MİLYON TL KARŞILIĞINDA KESİLEN 72 GRAMLIK KÜLÇE ALTIN’

Transfer gerçekleştikten bir gün sonraya dikkat çeken Emir, savcılık talebiyle Yalçınkaya'nın şirketlerine el konulduğunu ifade etti. Emir’in paylaştığı belgelerde transfer edilen 300 milyon TL karşılığında kesilen 72 bin 196 gramlık külçe altın faturası kesilmesi göze çarpan en önemli ayrıntı oldu.

Murat Emir, belgelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu 300 milyon liralık transfer neyin karşılığında yapıldı? 72 kilogram altının tahliye karşılığı alındığı iddiaları doğru mudur? Bu 'İBB Borsası' içinde yargı mensupları var mıdır? Fatura elimizde, her gün yeni bir bilgi açıklıyoruz. Soruşturma başlatmak için neyi bekliyorsunuz?"

'İBB BORSASI' İDDİALARI DAHA ÖNCEDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yargıda İBB borsası kurulduğu iddialarının belgelerini paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu cezaevinde ziyaretinde "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini ileri sürerek "etkin pişmanlık müessesesinin çöktüğünü" kaydetmişti. Bu şekilde İBB Borsası iddiaları ortaya çıkmıştı.