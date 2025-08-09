‘İBB borsası’nda sır perdesi aralanıyor! Milyonlarca doları aşan rüşvet çarkı… Ses kaydı da var…

CHP kaynaklarına göre, İBB davasında kilit rol oynayan Avukat Mehmet Yıldırım’ın, bir aileden tahliye karşılığında para talep ettiği öne sürüldü. Bu görüşmenin dakika dakika kaydedildiği belirtiliyor. Ayrıca, aileden Ekrem İmamoğlu aleyhine ifade vermeleri şartı koşulduğu iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Tuzla’da düzenlediği mitingde, bazı savcılarla bağlantılı avukatların “İBB davası borsası” kurduğunu söylemesi, yankı uyandırmaya devam ediyor. Özel’in elinde belgeler olduğunu belirtmesiyle, iddiaları destekleyen yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında, bir aileden yakınının tahliyesi için 4,5 milyon dolar talep edildiği de yer alıyor.

KAYITLAR VE YAZIŞMALAR

DW Türkçe’nin CHP kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Avukat Mehmet Yıldırım, bir aileyle temasa geçti ve bu görüşme 40 dakika boyunca kaydedildi. Aile, bu kaydı savcılığa sunmaya hazırlanıyor. Haberde, görüşmeye ek olarak, bir savcının da dahil olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarının bulunduğu belirtildi. Yazışmalarda, savcının İmamoğlu aleyhine ifade verilmesini istediği, Yıldırım’ın ise aileye bu ifadeye ek olarak 4,5 milyon dolar ödeme talep ettiği öne sürülüyor. CHP kaynakları, başka ailelerin de benzer durumlarla karşılaştığını iddia ediyor. Yıldırım’ın, tahliye edilen bazı itirafçıların avukatlığını yaptığı da belirtiliyor.

CHP’DEN HSK VE BAROLAR BİRLİĞİ’NE BAŞVURU

Habere göre, CHP, bu delilleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Barolar Birliği’ne sunacak. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, deliller kamuoyuyla paylaşılacak.

YILDIRIM’IN DİĞER BAĞLANTILARI

Avukat Mehmet Yıldırım, “kendi isteğiyle” evini arattıran ve ardından tahliye edilen eski İBB Bilgi İşlem Müdürü Naim Erol Özgüner’in de avukatı. Özgüner’in evinde, İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir telefon bulunmuş, Özgüner “olayın şokuyla sakladım” demişti. Özgüner’in ek ifadesinin ardından, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL NELER SÖYLEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, Tuzla mitinginde “İBB davası borsası” iddialarını şu sözlerle dile getirmişti:

“Bazı avukatlar, ‘Beni savcı bey gönderdi, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin ve şu kadar para vereceksin’ diyerek bir çete kurmuş. Bu ‘İBB davası borsası’na dair elimizde kanıtlar var. HSK’ya tarih, saat, dekont ve avukatın WhatsApp yazışmalarını vereceğiz!”