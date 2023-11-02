İBB burs başvurusu sonuçları açıklandı mı? İBB burs ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından burs başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında burs başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.

NTV’de yer alan habere göre, Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.