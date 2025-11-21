İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplam 609 milyar 357 milyon liralık 2026 yılı mali bütçesi, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Bütçemiz İstanbul’umuzun çocuklarına ve gençlerine gelecek, kadınlarına yaşam, emeklilerine huzur getirsin” dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, belediyenin 2026 yılı yatırım ve hizmet bütçesini İBB Meclisi’nde sundu. Aslan, İBB bütçesinin 440 milyar lira, İSKİ ve İETT ile birlikte konsolide bütçenin de 609 milyar 357 milyon lira olacağını açıkladı. Konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi. 151 meclis üyesi bütçeye kabul oyu kullanırken 86 üye ret yönünde kullandı. Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Nuri Aslan bütçe sunumunda

Teşekkür konuşması yapan Aslan, “Uzun bir çalışma ve yoğun bir emekle İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2026 bütçe görüşmelerini tamamladık. Bugün kabul ettiğimiz bütçemiz İstanbul’umuzun çocuklarına ve gençlerine gelecek, kadınlarına yaşam, emeklilerine huzur getirsin diyorum. Bugün kabul edilen bütçemiz İstanbul’umuza, hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tüm meclis üyelerine, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı’na, üyelerine, genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize emek verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir de şunları kaydetti:

“Bu bütçenin en güçlü yanı, yatırımlara açık bir şekilde öncelik verilmesidir. 215 milyar 619 milyon liralık yatırım kalemi; şehrimizin metrosundan altyapısına, yeşil alanlarından sosyal hizmetlerine kadar geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmaların kararlılıkla süreceğini göstermektedir. Bu bütçe, israfı değil; üretimi, verimliliği ve şehrimizin ihtiyacı olan gerçek hizmetleri esas almaktadır. Sürece katkı sunan tüm meclis üyelerimize ve emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 16 milyonun emanetini, yine 16 milyon için en doğru şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.”