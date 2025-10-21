İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonlar nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan İBB Ağaç A.Ş. personeli Nuri Başkapan hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İBB Ağaç A.Ş. personeli Nuri Başkapan; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Sulh Ceza Hakimleri, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TRT hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalara tepki amacıyla şikâyetçi olan Başkapan, “şüpheliler” hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimine tam teşebbüs”, “Vatana ihanet”, “Darbeye direnen vatandaşlara yönelik kanunsuz gözaltı ve tutuklamalar”, “Darbeyi bastırma amacıyla sokağa çıkan vatandaşların eylemlerini yayınlayan basın/yayın kuruluşlarına yönelik tehdit, şantaj” ve “Darbeyi ve darbecileri desteklemeye yönelik TV yayınları yapmak” suçlamalarını yöneltti.

Başkapan’ın suç duyurusunun ardından, Başsavcılık Özel Soruşturma Bürosu dilekçeyi işleme aldı. Ancak savcılık, suçlamalarla ilgili herhangi bir soruşturma veya takipsizlik kararı vermeden Nuri Başkapan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık yazısında, Nuri Başkapan’ın dilekçesinde kullandığı ifadeler Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında değerlendirildi.

Yazıda, “‘Yukarıda isim, soy isim ve görev yerleri belirtilen şahıs ve kurumlar anayasal düzen başta olmak üzere, büyük Türk milletinin anayasal seçme iradesini ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunarak vatana ihanet suçu işlemişlerdir…’ şeklinde ifadeler kullandığı ve Cumhurbaşkanının anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunduğunu iddia ettiği; bu itibarla Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediğine ilişkin hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması yönünden yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Başkapan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yapılmak üzere” evrakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği kaydedildi.

Başkapan Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Özel Soruşturma Savcılığı takipsizlik veya soruşturma gibi herhangi bir karar vermeden ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiası ile hakkımda Başsavcılığa ihbarda bulunarak soruşturma açtırdı. Vatandaş olarak suç duyurusu yapmak da artık suç sayılır olmuş” dedi.