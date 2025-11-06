Hüseyin Ersöz, ayrıca 'Ekim ayının başından bu yana her cuma davanın açılacağı söylentisi gündeme gelse de bu bilginin ilk kez bir sulh ceza hâkimi tarafından dosyanın şüphelilerine verildiğine şahit oluyoruz' iddiasında bulunmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

'İDDİANAME YARIN MAHKEMEYE SUNULACAK'

Ersöz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'İBB Davası İddianamesinin yarın Mahkemeye sunulması bekleniyor.

Bugün Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesine çıkan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a Hakim tarafından “iddianamenin tamamlandığı, yarın Mahkemeye sunulacağı” bilgisi verilmiş. Benzer bir diyalog, Aykut Erdoğdu ile de yaşanmış.

Geçtiğimiz hafta katıldığımız bir ifade alma işlemi sırasında soruşturma savcısı tarafından da bizlere benzer bir bilgi verilmişti.

Ekim ayının başından bu yana her Cuma davanın açılacağı söylentisi gündeme gelse de bu bilginin ilk kez bir Sulh Ceza Hakimi tarafından dosyanın şüphelilerine verildiğine şahit oluyoruz.

İddianamenin sunulması öncesinde yapılan tutukluluk incelemeleri, uygulamada Ağır Ceza Mahkemesine iddianamenin kabulü ve tensip zaptını hazırlaması için süre kazandırmak amacını taşıyor.'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Yapılan açıklama şöyle:

İBB yolsuzluk iddianamesinin yarın mahkemeye sunulacağı yönündeki paylaşım ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır, savcılarımızla birlikte çalışmaya hazırlamaya devam ediyoruz, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyelim.