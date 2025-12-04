İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olup ana iddianamede yer almayan 21 kişi hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde 19 kişi için tahliye kararı verildi. 2 kişinin ise tutukluluk hali devam edecek.

İMAMOĞLU DAHİL 402 KİŞİ YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım’da, İBB soruşturmasının yürütüldüğü ana dosyada hakkında soruşturması tamamlanan 402 kişi hakkında tefrik kararı vererek iddianameyi hazırladı. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Tensip zaptının düzenlenmesinin ardından yargılama süreci başlayacak.

Ana dosyada hakkındaki soruşturma tamamlanmayan isimlerden Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesinde, tahliye kararı verilen 19 kişi için hakkında şu ifadeler yer aldı:

“İfade ve savunmaları, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süre, şüphelilere isnat edilen suça yasada öngörülen ceza miktarı, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ile soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumuna göre yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bu aşamada tutuklu kalmasının ölçülü ve orantılı olmayacağı sonuç ve kanaatiyle tahliyeleri ile şüpheliler başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmalarına…”

Tahliye edilenler hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

2 KİŞİYE TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Tutukluluk incelemesinde Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.