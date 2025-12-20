İBB davasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Türker'in avukatları hem bu konu hakkında hem de tutukluluğun kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

3 KEZ İFADE VERMEK İSTEDİ

Dilekçede Türker'in 13 Mart günü yurtdışına çıkmak üzereyken pasaportuna el konulduğu ve yaşanan olay sonrası 14, 15 ve 18 Mart'ta 3 ayrı kez savcılığa başvurduğu ancak ifadesinin alınmadığı belirtildi.

İfadesi alınmayan Türker İBB soruşturması çerçevesinde 19 Mart'ta gözaltına alındı.

Dilekçede Türker'in "depo" olarak adlandırılan bir yerde 4 gün boyunca tutulduğu ve burada çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edildi.

23 Mart'ta tutuklanan Türker'in avukatları daha sonra tutukluluğun kaldırılması için defalarca başvuru yaptı.

Avukatlar sırasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Ancak her seferinde bu başvuru reddedildi.

"HUKUKA AYKIRI MUAMELELERLE GÖZALTINDA TUTULDU"

Dilekçede Türker'in hukuka aykırı muamelelerle gözaltında tutulduğu ve 4 gün sonunda tutuklandığının altı çizildi.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız ve hukuksuz gözaltı işlemi ile başlayab, itirazların zamanında incelenmemesi ile devam eden, tutukluluk incelemelerinin veya müdafine önceden bildirilmeden yapıldığı, tutukluluk incelemelerinde ısrarla müdafi yardımından yararlandırılmayarak etkili bir inceleme yapılmamasına sebep olunduğu, avukat dilekçelerinin dikkate alınmadığı, taraflar hakkında verilen kararların dahi zamanında tebliğ edilmediği veya özellikle verilmediği 6 aylık süreç içerisinde tüm delillerin toplandığı açıktır. Müvekkilemize isnat edilen hususlar ihaleler ile ilgili olup tüm ihal dosyaları gözaltı işleminden önce ilgili kurumlardan alındığı ve bunların resmi belge sıfatıyla değiştirilmesinin mümkün olmadığı açık iken, halen tutukluluk halinin devam ettirilmesi ve makul sürede sonlandırılmaması doğru değildir. Müvekkilemiz ile ilgili tutuklama kararı rüşvet suçlamasından dolayıdır. Ancak ne emniyet ifadesinde, ne savcılık ifadesinde ne de sulh ceza sorgusunda kendisine rüşvet aldığına ilişkin tek bir soru sorulmamıştır. Buna rağmen müvekkilemizin yaklaşık 7 aydır tutuklu olması hatalıdır. Bu durum kişi hak ve özgürlüğünü açıkça ihlal etmektedir. Özellikle başvuruya konu kararda itiraz ile ilgili olarak dahi karar 'verilmemesi adli kontrol tedbiri olan tutukluluğunun dışına çıktığını göstermektedir."

TAZMİNAT TALEBİ

Tutukluluk halinin sona erdirilmesi ve 100.000 TL manevi tazminat talep eden Türker'in avukatları "kişi özgürlüğü ve güvenliği, kanuni hakim güvencesi, hak arama hürriyeti" haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

500 BİN TL PARA TRANSFERİ

İBB iddianamesinde Türker’e ilişkin hazırlanan MASAK raporu oldukça dikkat çekiciydi. Türker’in 2022-2024 arasında sadece 500 bin TL’lik para transferi “dikkat çekici” bulundu. İddianamede Türker’e ilişkin “Fatoş Pınar Türker'in 2022 senesinde nakit para çekmelerinin çoğaldığı, 2023'te dikkat çekici bir hacme ulaştığı, bu yoğunluğun 2024 senesinde de devam ettiği ve şahsın toplam hacim göz önüne alındığında 500.000,00 TL üzerinde para transferinde bulunduğu ve mahiyetinin anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu tespit İBB iştirakinde çalışan bir profil için dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir” denildi.