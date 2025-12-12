İBB iddianamesinin tensip zaptı ve duruşma tarihi belli oldu.
İlk duruşma 9 Mart 2026’da Silivri'de görülecek. Sanıkların ise tutukluluğunun devamına karar verildiği bildirildi.
Davada İmamoğlu dahil 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 kişinin yargılaması yapılacak.
DURUŞMALAR BİR YIL SONRA BAŞLAYACAK
İBB Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamasıyla 19 Mart'ta gözaltına alınmış, yolsuzluk iddiasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
Tutuklu İBB Başkanı, bu davadan yaklaşık bir yıl sonra hakim karşısına çıkmış olacak.
Kısa süre önce Silivri'de İBB davası için yeni bir duruşma salonu yapılmaya başlanmıştı.
YARGILAMANIN 12.5 YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR
40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı İBB davasının yargılama hedef süre formuna göre yargılamanın 4 bin 600 gün içerisinde, yaklaşık 12.5 yılda tamamlanması öngörülüyor.