İBB dosyasındaki tanıklardan birisi Orhan Alkan. Orhan Alkan daha önce AK Parti Beylikdüzü ilçe başkan yardımcısı olarak görev aldı. Ekrem İmamoğlu’nun isteğiyle CHP’ye geçti ve 2019-2024 yılları arasında CHP’den Beyoğlu Belediye Meclis üyesi seçildi. Orhan Alkan 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP’den Beyoğlu Belediye Başkan aday adayı oldu. Ancak CHP, İnan Güney’i belediye başkanlığına aday yaptı ve kazandı. CHP çevresinde aday olmadığı için Orhan Alkan’ın kızgın olduğu ifade ediliyordu.

İBB dosyasındaki tanıklar kısmında Orhan Alkan’ın adının olması dikkat çekti. İBB operasyonunda aylar önce 1 Kasım 2024’te savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi.

İFADESİ DUYUMA DAYANIYOR

Orhan Alkan Beylikdüzü döneminden ve İBB’den tanıdığı kişilerle ilgili duyuma dayanarak ağır iddialarda bulundu.

Orhan Alkan “Fatih Keleş İmamoğlu’nun kasası olarak anılıyor. Yine Adem Soytekin ismi müteahhit de bu kişilerle yakındır. Serdal Taşkın eski İBB Kültür A.Ş müdürüdür. Çok fazla akçeli işleri olduğu, aşırı zenginleştiği parti içerisinde konuşulur.

Murat Ongun reklam ve medya işlerine bakar. Özellikle açık hava reklam işlerini kendilerine yakın insanlara verir. Yakup Öner, İmamoğlu’nun danışmanıdır. Harita mühendisi olduğunu biliyorum. Belediye ile işi olanlar kendisine gider, bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum. Ertan Yıldız İBB İştirakler Komisyon Başkanıdır. Bakırköy ve İBB meclis üyesidir. Akçeli işleriyle bilinir. Yiğit Oğuz Duman, İmamoğlu’nun danışmanıdır. Atamalardan sorumludur. Ertan ile de yakındır. Atamaları Yiğit Oğuz Duman üzerinden gerçekleştirirler. Erdal Celal Aksoy İBB Genel Sekreter Yardımcısıdır. Zabıtadan da sorumludur. Akçeli işleri olduğu bilinmektedir. Bilgim ve görgüm bundan ibarettir” dedi.