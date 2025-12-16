Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı İBB dosyasına gizli tanıklar damga vurdu. CHP yönetiminin de sıklıkla eleştirdiği gizli tanıklar konusu kamuoyunun gündeminden düşmüyor. En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel dosyadaki gizli tanık İlke’nin 18 Kasım’da ifade verdikten iki gün sonra gizli tanıklıktan çekildiğini belgesiyle göstermişti.



İBB dosyasında toplam 21 gizli tanık bulunuyor. Gizli tanıklara verilen isimlerin çoğunluğu ağaç türlerinden verilmiş. Bunun yanında Doğan, Şahin gibi hayvan isimleri de gizli tanıklara verilmiş.

İlk ifadesi alınan gizli tanık daha sonra gizli tanıklıktan çekilen İlke olmuş. İlke’den sonra ilk ifadeyi veren ise 11 Aralık 2024 tarihinde ifade veren Ladin oldu.



İşte İBB dosyasındaki gizli tanıklar ve ifade verdiği tarihler:



Zeytin : 16.05.2025



Şahin: 16 Nisan 2025



Sekoya: 5 Mayıs 2025



Rüzgar: 20 Kasım 2025



Mimoza: 29 Mayıs 2025



Meşe: 17 Mart 2025



Maun: 15 Nisan 2025



Martı: 13 Mayıs 2025



Ladin: 11 Aralık 2024



Köknar: 24 Nisan 2025



Kayın: 11 Nisan 2025



Kartal: 9 Nisan 2025



İlke: 18 Kasım 2024- Kasım 2024



Ihlamur: 29 Mayıs 2025



Gürgen: 16 Mayıs 2025



Doğan: 18 Şubat 2025



Dağ: 15 Ekim 2025



Çınar: 17 Mart 2025



Candan: 25 Mart 2025



İğde-1: 15 Mayıs 2025



Ceviz: 7 Nisan 2025