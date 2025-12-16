Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı İBB dosyasına gizli tanıklar damga vurdu. CHP yönetiminin de sıklıkla eleştirdiği gizli tanıklar konusu kamuoyunun gündeminden düşmüyor. En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel dosyadaki gizli tanık İlke’nin 18 Kasım’da ifade verdikten iki gün sonra gizli tanıklıktan çekildiğini belgesiyle göstermişti.
İBB dosyasında toplam 21 gizli tanık bulunuyor. Gizli tanıklara verilen isimlerin çoğunluğu ağaç türlerinden verilmiş. Bunun yanında Doğan, Şahin gibi hayvan isimleri de gizli tanıklara verilmiş.
İlk ifadesi alınan gizli tanık daha sonra gizli tanıklıktan çekilen İlke olmuş. İlke’den sonra ilk ifadeyi veren ise 11 Aralık 2024 tarihinde ifade veren Ladin oldu.
İşte İBB dosyasındaki gizli tanıklar ve ifade verdiği tarihler:
Zeytin : 16.05.2025
Şahin: 16 Nisan 2025
Sekoya: 5 Mayıs 2025
Rüzgar: 20 Kasım 2025
Mimoza: 29 Mayıs 2025
Meşe: 17 Mart 2025
Maun: 15 Nisan 2025
Martı: 13 Mayıs 2025
Ladin: 11 Aralık 2024
Köknar: 24 Nisan 2025
Kayın: 11 Nisan 2025
Kartal: 9 Nisan 2025
İlke: 18 Kasım 2024- Kasım 2024
Ihlamur: 29 Mayıs 2025
Gürgen: 16 Mayıs 2025
Doğan: 18 Şubat 2025
Dağ: 15 Ekim 2025
Çınar: 17 Mart 2025
Candan: 25 Mart 2025
İğde-1: 15 Mayıs 2025
Ceviz: 7 Nisan 2025
