Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı İBB dosyasına gizli tanıklar damga vurdu. CHP yönetiminin de sıklıkla eleştirdiği gizli tanıklar konusu kamuoyunun gündeminden düşmüyor. En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel dosyadaki gizli tanık İlke’nin 18 Kasım’da ifade verdikten iki gün sonra gizli tanıklıktan çekildiğini belgesiyle göstermişti.

İBB dosyasında toplam 21 gizli tanık bulunuyor. Gizli tanıklara verilen isimlerin çoğunluğu ağaç türlerinden verilmiş. Bunun yanında Doğan, Şahin gibi hayvan isimleri de gizli tanıklara verilmiş.
İlk ifadesi alınan gizli tanık daha sonra gizli tanıklıktan çekilen İlke olmuş. İlke’den sonra ilk ifadeyi veren ise 11 Aralık 2024 tarihinde ifade veren Ladin oldu.

İşte İBB dosyasındaki gizli tanıklar ve ifade verdiği tarihler:

Zeytin : 16.05.2025

Şahin: 16 Nisan 2025

Sekoya: 5 Mayıs 2025

Rüzgar: 20 Kasım 2025

Mimoza: 29 Mayıs 2025

Meşe: 17 Mart 2025

Maun: 15 Nisan 2025

Martı: 13 Mayıs 2025

Ladin: 11 Aralık 2024

Köknar: 24 Nisan 2025

Kayın: 11 Nisan 2025

Kartal: 9 Nisan 2025

İlke: 18 Kasım 2024- Kasım 2024

Ihlamur: 29 Mayıs 2025

Gürgen: 16 Mayıs 2025

Doğan: 18 Şubat 2025

Dağ: 15 Ekim 2025

Çınar: 17 Mart 2025

Candan: 25 Mart 2025

İğde-1: 15 Mayıs 2025

Ceviz: 7 Nisan 2025

