İBB duyurdu: Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

İBB duyurdu: 75 gün sürecek

İstanbul'un yoğun metrobüs güzergahlarından biri olan Yenibosna'da, yaya üst geçidinin yapımı başlıyor.

İnşaat süreci 75 gün sürecek olan bu yeni üst geçit projesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi D-100 karayolu ve yan yollarında şerit daraltma çalışmaları gerçekleştirecek.

Yarın başlayacak olan çalışmalarla birlikte, Yenibosna Metrobüs İstasyonu'na yönlendiren yaya üst geçidi genişletilecek.

Belediye yetkilileri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, D-100 Karayolu üzerinde Edirne ve Ankara istikametlerinde tek şerit daraltma uygulanacağını belirtti.

Ayrıca bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı bilgisi verildi.