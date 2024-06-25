İBB duyurdu: Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İBB duyurdu: Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

İstanbul'un en işlek metrobüs güzergahlarından biri olan Yenibosna'da yeni bir yaya üst geçidi inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının tamamlanması için planlanan süre 75 gün olarak belirlendi.

İBB duyurdu: 75 gün sürecek

İstanbul'un yoğun metrobüs güzergahlarından biri olan Yenibosna'da, yaya üst geçidinin yapımı başlıyor.

İnşaat süreci 75 gün sürecek olan bu yeni üst geçit projesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi D-100 karayolu ve yan yollarında şerit daraltma çalışmaları gerçekleştirecek.

Yarın başlayacak olan çalışmalarla birlikte, Yenibosna Metrobüs İstasyonu'na yönlendiren yaya üst geçidi genişletilecek.

Belediye yetkilileri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, D-100 Karayolu üzerinde Edirne ve Ankara istikametlerinde tek şerit daraltma uygulanacağını belirtti.

Ayrıca bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı bilgisi verildi.

Son Haberler
Fatih Altaylı’dan bomba Akşener iddiası! Saray’dan yardım etmesini istediği iş insanını açıkladı Gündem
Fatih Altaylı’dan bomba Akşener iddiası! Saray’dan yardım etmesini istediği iş insanını açıkladı
Yazdıkları her reçete için kuğu emojisi gönderdiler. Doktorların ilaç oyunu ortaya çıktı Yazarlar
Yazdıkları her reçete için kuğu emojisi gönderdiler. Doktorların ilaç oyunu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile buluşacak Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile buluşacak
Xiaomi'nin iki modeline müjde. Çok yakında... Teknoloji
Xiaomi'nin iki modeline müjde. Çok yakında...
Flaş… Flaş… AKP’den asgari ücrete ara zam açıklaması Ekonomi
Flaş… Flaş… AKP’den asgari ücrete ara zam açıklaması
Tarlada 5 markette 25 TL kabızlığı anında bitiriyor. Hasadı erken başladı Gündem
Tarlada 5 markette 25 TL kabızlığı anında bitiriyor. Hasadı erken başladı
TCDD'ye para cezası. Engelli vatandaşın ücretsiz seyahat hakkını 180 gün askıya almıştı Gündem
TCDD'ye para cezası. Engelli vatandaşın ücretsiz seyahat hakkını 180 gün askıya almıştı