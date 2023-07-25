İBB Çözüm Merkezi duyurdu: Taksi şikâyetlerinde büyük patlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çözüm Merkezi, 2023 yılının ilk 7 ayında İstanbul’daki taksilerle ilgili 44 bin 584 şikâyet alındığını duyurdu. Şikâyetlerin büyük bölümü taksicilerin yol ve yolcu seçmesi nedeniyle yapıldı.

İstanbul’da taksi sorunu büyüyor. İBB Çözüm Merkezi, yılın ilk 7 ayında taksilerle ilgili gelen şikâyetleri 31 kategoriye ayırdı. Buna göre, şikâyetlerin yüzde 59.53’ünü yani 24 bin 789’unu taksicilerin yol ve yolcu seçmesi oluşturdu.

Bu konuda en çok şikâyet Haziran ayında 6 bin 292 ile gelirken, en az şikâyet Şubat ayında bin 589 ile oldu. İBB'ye yapılan taksi şikâyetleri diğer aylarda ise Ocak ayında 2 bin 395, Mart ayında 2 bin 339, Nisan'da 3 bin 276 ve Mayıs'ta 4 bin 41 ve Temmuz'da 4 bin 857 olarak gerçekleşti.

Şikâyetlerin yüzde 10.50’sine tekabül eden 4 bin 531 şikâyet trafik kuralı ihlali, yüzde 9.84’ü yolcuya kaba davranılması, yüzde 8.61’i fazla ücret alınması, yüzde 3.86’sı da yolcuyu uzak yoldan götürmek şeklinde sıralandı.

İstanbul’da mevcut olarak 19 bin 16 adet taksi hizmet vermeye devam ediyor.